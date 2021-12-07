В Польше ужесточают карантин: для въезда нужно иметь отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 24 часов

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Официальный сайт Государственной пограничной службы

В Польше решили усилить карантинные ограничения из-за сложной эпидемической ситуации в стране и появления варианта коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Новые ограничения начнут действовать с 15 декабря.

В частности, правительство закрывает ночные клубы, танцевальные заведения и дискотеки. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года разрешат вечеринки не более чем на 100 человек.

Также с середины декабря уменьшат количество людей, которые могут одновременно посещать церкви, рестораны, гостиницы, кинотеатры, театры, общественные центры, бассейны и аквапарки с нынешних 50% до 30%, в общественном транспорте можно будет занимать не более 75% свободных мест.

Кроме того, в музеях, художественных галереях, спортивных и фитнес-залах, на ярмарках, выставках, конференциях и магазинах на площади в 15 квадратных метров может находиться всего 1 человек.

Студенты перейдут на дистанционное обучение с 20 декабря, предварительно, после 9 января 2022 года они должны вернуться на очную форму обучения.

К тому же жителей Польши обяжут делать тесты на COVID-19, если заболеет кто-нибудь из людей, с которыми они живут. Исключений нет даже для вакцинированных.

Еще одним нововведением с 15 декабря будет требование для путешественников, прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны, предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Также правительство Польши решило ввести с 1 марта 2022 года обязательную вакцинацию для учителей, медиков и работников силовых структур. В польском Минздраве отметили, что «обязательная вакцинация не означает принудительная».