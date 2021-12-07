Синоптики предупредили об ухудшении погоды и температурных контрастах из-за циклона: от -5 °С на западе до +12 °С на юге

Новости

pixabay / Hans

В среду, 8 декабря, в Украине из-за приближения циклона с Балкан еще сильнее ухудшится погода.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, с ночи в Одесской области пойдут сильные дожди, затем циклон будет перемещаться по территории Украины на северо-восток, создавая большие температурные контрасты. Так, максимальное значение температуры в Ровно завтра составит -5 °С, в то же время в Херсонской области будет +12 °С.

На севере страны, в Винницкой области и в Закарпатье в течение суток будет от +2° до -3 °С, на западе ночью -3...-8 °С, днем 0...-5 °С; на остальной территории ночью +2...+7 °С, днем +5...+10 °С, в Крыму до +13°С.

Сложнее будет погода в пределах Винницкой, Киевской, Черниговской областей и прилегающих к ним территорий. Здесь синоптики прогнозируют намерзание дождя и мокрого снега на поверхности и дороги с образованием скользкой ледяной корки — гололед и гололедицу.

Дождь 8 декабря будет идти почти во всех регионах, кроме юго-востока, в северных и Винницкой областях ожидается дождь с мокрым снегом, на западе страны — в основном снег. В районах, где температура опустится ниже нуля и дождь перейдет в снег, возможно его налипание. Ветер преимущественно северо-восточный (в восточных областях юго-восточный), 7—12 м/с.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Укргидрометцентре также предупредили о вероятности схождения лавин в Карпатах (значительная снеголавинная опасность, ІІІ уровень), в частности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областях и в среднегорье Львовской (умеренная снеголавинная опасность, II уровень).