Рэппер Дрейк отказался от номинаций на «Грэмми»

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Канадский рэппер Дрейк отказался от номинаций на премию «Грэмми» 2022 года.

Об этом пишет Variety.

Его номинировали в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (трек Way 2 Sexy). Дрейк и его команда сами обратились к Американской академии звукозаписи с просьбой убрать артиста из списка номинантов.

О причинах такого решения пока не сообщают. Ранее певец выступал с критикой «Грэмми», в частности заявлял, что эта награда не имеет ценности. Издание также не исключает, что рэппер решил отказаться от номинаций на фоне скандала с фестивалем Astroworld, на котором из-за давки погибли десять человек. После мероприятия к Дрейку, Трэвису Скотту и Apple Music подали иски более чем на $2 миллиарда. Дрейк неоднократно номинировался на «Грэмми» и выиграл четыре награды.