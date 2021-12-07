Рэппер Дрейк отказался от номинаций на «Грэмми»
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- Олег Панфилович
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Канадский рэппер Дрейк отказался от номинаций на премию «Грэмми» 2022 года.
Об этом пишет Variety.
Его номинировали в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (трек Way 2 Sexy). Дрейк и его команда сами обратились к Американской академии звукозаписи с просьбой убрать артиста из списка номинантов.
О причинах такого решения пока не сообщают. Ранее певец выступал с критикой «Грэмми», в частности заявлял, что эта награда не имеет ценности. Издание также не исключает, что рэппер решил отказаться от номинаций на фоне скандала с фестивалем Astroworld, на котором из-за давки погибли десять человек. После мероприятия к Дрейку, Трэвису Скотту и Apple Music подали иски более чем на $2 миллиарда. Дрейк неоднократно номинировался на «Грэмми» и выиграл четыре награды.
- Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на 64-ю премию «Грэмми» 2022 года. В лидерах — джазовый музыкант Джон Батист, Джастин Бибер и Билли Айлиш.