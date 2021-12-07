Глава МВД после аварии маршрутки с 13 погибшими анонсировал изменения в законы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство внутренних дел Украины
Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроектов о повышении безопасности дорожного движения. Свое заявление он сделал после ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 людей.
Министр пообещал суровое наказание нарушителям правил движения и заявил, что законопроекты в Верховную Раду внесут в этом месяце.
«Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на «лысой резине» или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки, а также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования», — сказал Монастырский.
- Утром 7 декабря в Черниговской области на трассе Н-27 столкнулись фура и маршрутный микроавтобус «Чернигов — Сосница». На месте погибли 11 человек. Вскоре умерли еще двое пострадавших. Полиция расследует нарушение ПДД.
- В Украине наказание за нарушение ряда правил дорожного движения усиливали в марте этого года.