В Украине запускают пилотный проект фармацевтического страхования: люди смогут получить лекарства на 20 тысяч гривен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Enrique Saldivar / Flickr
В шести городах Украины запускается пилотный проект фармацевтического страхования. Первыми принять участие в проекте смогут жители Киева, Одессы, Харькова, Запорожья, Сум и Ровно.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время подписания соответствующего Меморандума между Минздравом, профильным комитетом Рады, Национальной ассоциацией страховщиков, Лигой страховых организаций, Ассоциацией «Страховой бизнес» и ПриватБанком.
«Есть лекарства, которые не входят в программу «Доступные лекарства» и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации, и именно благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения», — пояснил Ляшко.
По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 миллиардов гривен, более 50% из которых люди тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.
Также в министерстве уточнили, что страхование будет стоить 120 гривен в месяц, человек получит возможность использовать 20 тысяч гривен страховой суммы в случае назначения ему лекарств, которые не включены в программу «Доступные лекарства» и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации.
Для получения лекарства пациент должен прийти к врачу, который его обследует и выпишет рецепт на лекарство. Препараты, внесенные в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получит сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.
В то же время в Минздраве отметили, что врач не сможет назначить лекарства, не предусмотренные клиническими протоколами, а рецепты будут выписываться только на международные некоммерческие названия препаратов. В аптеках будет действовать автоматизированный подбор препаратов по принципу доступности и цены.
Кроме этого, Ляшко рассказал, что в 2022 году также запустят электронный рецепт, электронный реестр лекарственных средств и оцифрованные электронные протоколы.
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