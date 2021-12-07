«Укрзалізниця» назначила еще два ежедневных поезда в Польшу

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Konrad Lembcke / Flickr

«Укрзалізниця» назначает два дополнительных поезда в польский город Перемышль. Они будут курсировать ежедневно с 22 декабря 2021 года.

Об этом компания сообщила во вторник, 7 декабря.

Поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать на конечную станцию в 21:05. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 06:03. Обратно будет выезжать в 21:50 и прибывать во Львов в 01:26.

«Укрзалізниця» пояснила, что пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Купить билет можно на сайте и в кассах вокзалов.

Для поездки пассажиры должны иметь один из документов, который подтверждает:

вакцинацию хотя бы одной дозой или завершенную вакцинацию (внутренний, международный или иностранный сертификат);

отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста, действительный в течение 72 часов;

ковид-сертификат о выздоровлении в приложении «Дія».