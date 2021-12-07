«Укрзалізниця» назначила еще два ежедневных поезда в Польшу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Konrad Lembcke / Flickr
«Укрзалізниця» назначает два дополнительных поезда в польский город Перемышль. Они будут курсировать ежедневно с 22 декабря 2021 года.
Об этом компания сообщила во вторник, 7 декабря.
Поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать на конечную станцию в 21:05. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.
Поезд №19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 06:03. Обратно будет выезжать в 21:50 и прибывать во Львов в 01:26.
«Укрзалізниця» пояснила, что пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Купить билет можно на сайте и в кассах вокзалов.
Для поездки пассажиры должны иметь один из документов, который подтверждает:
- вакцинацию хотя бы одной дозой или завершенную вакцинацию (внутренний, международный или иностранный сертификат);
- отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста, действительный в течение 72 часов;
- ковид-сертификат о выздоровлении в приложении «Дія».
- «Укрзалізниця» объявила о начале продажи билетов на все поезда по новому графику движения, который начнет действовать с 12 декабря. В общей сложности запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.
- Также появились 7 рейсов на лыжный курорт Буковель.