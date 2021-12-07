Министр Ляшко: Более 40 тысяч детей уже вакцинировались от коронавируса, для них могут ввести еще одну обязательную прививку

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Sean Gallup / Staff

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине уже вакцинировались от коронавируса более 40 тысяч детей от 12 лет. Также в Минздраве планируют ввести еще одну обязательную прививку — от пневмококка.

Об этом он рассказал на форуме «Украина 30».

«Мы разрешили вакцинироваться от коронавируса детям старше 12 лет, и уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей от 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкции, и это можно будет сделать», — пояснил Ляшко.

Но он подчеркнул, что массовая вакцинация детей от коронавируса не рассматривается, потому что сейчас государство сконцентрировано на вакцинации пожилых людей и тех, кто принадлежит к группам риска.

В то же время Ляшко рассказал, что вскоре в национальном календаре прививок может появиться еще одна обязательная вакцинация — от пневмококка.

«Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно к этим 10 болезням мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то, думаю, в 2022 году мы внесли бы эту инфекцию в национальный календарь прививок», — пояснил он.