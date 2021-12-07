Министр Ляшко: Более 40 тысяч детей уже вакцинировались от коронавируса, для них могут ввести еще одну обязательную прививку
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- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине уже вакцинировались от коронавируса более 40 тысяч детей от 12 лет. Также в Минздраве планируют ввести еще одну обязательную прививку — от пневмококка.
Об этом он рассказал на форуме «Украина 30».
«Мы разрешили вакцинироваться от коронавируса детям старше 12 лет, и уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей от 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкции, и это можно будет сделать», — пояснил Ляшко.
Но он подчеркнул, что массовая вакцинация детей от коронавируса не рассматривается, потому что сейчас государство сконцентрировано на вакцинации пожилых людей и тех, кто принадлежит к группам риска.
В то же время Ляшко рассказал, что вскоре в национальном календаре прививок может появиться еще одна обязательная вакцинация — от пневмококка.
«Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно к этим 10 болезням мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то, думаю, в 2022 году мы внесли бы эту инфекцию в национальный календарь прививок», — пояснил он.
- В 2020 году в Украине резко снизился уровень вакцинации, особенно среди детей, в частности речь идет о КПК (корь, паротит, краснуха). Причиной этого в Минздраве назвали пандемию коронавируса.