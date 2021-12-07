Instagram ужесточает правила безопасности в отношении подростков. Родители смогут видеть, сколько времени они сидят в соцсети
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Alexander Shatov / Instagram
Социальная сеть Instagram повышает стандарты защиты подростков и поддержки родителей в интернете. Об этом говорится в релизе от 7 декабря.
Соцсеть в начале 2022 года запускает первые инструменты для родителей, а также образовательный центр для них. Родители смогут видеть, сколько времени их дети-подростки проводят в Instagram, и устанавливать временные ограничения. Эта функция уже появилась в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В образовательном центре для родителей будут пособия и советы экспертов по использованию соцсетей подростками.
Подросткам предоставят возможность сообщать родителям о пользователях, на которых они пожаловались (родители смогут связаться с этими пользователями).
С января подростки также смогут видеть свою активность в Instagram и управлять ею: например, смогут видеть посты, которые они лайкнули или прокомментировали, и убирать лайки или комментарии. Это же касается и их постов.
Кроме этого, взрослым пользователям запретят упоминать (отмечать на фото) подростков, которые на них не подписаны. Соцсеть также обещает сильнее контролировать те сообщения, хэштеги и аккаунты, которые выпадают подросткам в рекомендациях. Если ребенок долго задерживается на одной теме, Instagram предложит другие.
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