Instagram ужесточает правила безопасности в отношении подростков. Родители смогут видеть, сколько времени они сидят в соцсети

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Alexander Shatov / Instagram

Социальная сеть Instagram повышает стандарты защиты подростков и поддержки родителей в интернете. Об этом говорится в релизе от 7 декабря.

Соцсеть в начале 2022 года запускает первые инструменты для родителей, а также образовательный центр для них. Родители смогут видеть, сколько времени их дети-подростки проводят в Instagram, и устанавливать временные ограничения. Эта функция уже появилась в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В образовательном центре для родителей будут пособия и советы экспертов по использованию соцсетей подростками.

Подросткам предоставят возможность сообщать родителям о пользователях, на которых они пожаловались (родители смогут связаться с этими пользователями).

С января подростки также смогут видеть свою активность в Instagram и управлять ею: например, смогут видеть посты, которые они лайкнули или прокомментировали, и убирать лайки или комментарии. Это же касается и их постов.

Instagram

Кроме этого, взрослым пользователям запретят упоминать (отмечать на фото) подростков, которые на них не подписаны. Соцсеть также обещает сильнее контролировать те сообщения, хэштеги и аккаунты, которые выпадают подросткам в рекомендациях. Если ребенок долго задерживается на одной теме, Instagram предложит другие.

Instagram