Джо Байден обсудил Украину с европейскими лидерами перед разговором с Путиным
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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The Washington Post / Contributor
Президент США Джо Байден перед видеопереговорами с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине и наращивание войск на границе.
Об этом сообщил Белый дом.
Байден поговорил с:
- президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
- канцлером Германии Ангелой Меркель;
- премьер-министром Италии Марио Драги;
- премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Они согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках «нормандского формата», является единственным путем урегулирования войны на Донбассе через выполнение Минских соглашений.
- Во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. Во время переговоров американский лидер «подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
- Перед этим разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским провел консультации государственный секретарь США Энтони Блинкен, они «согласовали позиции».