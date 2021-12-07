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Джо Байден обсудил Украину с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден перед видеопереговорами с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине и наращивание войск на границе.

Об этом сообщил Белый дом.

Байден поговорил с:

Они согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках «нормандского формата», является единственным путем урегулирования войны на Донбассе через выполнение Минских соглашений.