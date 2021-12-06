Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Что он предусматривает

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об экономическом паспорте». Документ предусматривает создание Фонда будущих поколений.

По данным Офиса президента, фонд будет накапливать взносы, поступающие в бюджет от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Такие взносы будут ежегодными к моменту совершеннолетия украинца (18 лет). После этого он сможет использовать эти деньги на:

обучение в Украине;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (после 18 лет).

На сайте Рады текста этого законопроекта еще нет.

Также ОП сообщает, что Зеленский подал на рассмотрение парламента и другие законопроекты, связанные с экономическим паспортом, это документы:

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта».

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений».

«О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений».

Эти документы, в случає принятия, должны урегулировать механизм начисления взносов и освободить от налогообложения средства, которые привлечены в Фонд.

«Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей», — приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Зеленского, эти выплаты увеличат спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет «мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы».