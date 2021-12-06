ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к резкому увеличению смертности от малярии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wolfgang Hasselmann / Unsplash
Пандемия коронавируса привела к резкому увеличению количества случаев инфицирования и смертности от малярии.
Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о малярии, опубликованном 6 декабря.
По данным ВОЗ, в 2020 году во всем мире зарегистрировали 241 миллион случаев малярии — это на 14 миллионов больше, чем годом ранее. По оценкам, количество умерших от этой болезни выросло на 69 тысяч — до 627 тысяч человек. Приблизительно две трети этих смертей (47 тысяч) связаны с перебоями в проведении профилактики, диагностики и лечения малярии во время пандемии COVID-19.
Сейчас большинство случаев малярии приходится на страны Африки к югу от пустыни Сахары. В 2020 году около 95% всех случаев малярии и 96% всех случаев смерти от нее регистрировали именно в этих регионах. Около 80% смертей — дети до 5 лет.
В ВОЗ подчеркнули, что коронавирус уничтожил прогресс в борьбе с малярией, достигшей стабильного уровня до того, как разразилась пандемия.
- Малярия — инфекционная болезнь, наиболее распространенная в странах с тропическим климатом и протекающая с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела. Если вы планируете поездку в страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Препарат определяет врач с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.
- В октябре ВОЗ одобрила первую вакцину против малярии для детей – RTS, S/AS01 (она же Mosquirix) от британской фармкомпании GlaxoSmithKline.
- Ранее специалисты из Великобритании и Кении выявили микроорганизм, препятствующий заражению малярией.