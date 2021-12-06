Туман, налипание мокрого снега и гололедица. Синоптики объявили штормовое предупреждение

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Вечером понедельника (6 декабря) и утром вторника (7 декабря) в Украине резко ухудшится погода, что может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре (УГМЦ).

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается туман, видимость 200—500 м, в западных и северных областях, в частности в Киеве и Киевской области, возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области также будет дождь, ветер преимущественно юго-восточный, 5—10 м/с.

Температура на западе и севере в течение суток от +3 до -2 °С, на востоке и юге — ночью 0...+7 °С, днем +7...+12 °С.

В УГМЦ предупредили, что непогода может повлиять на движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.