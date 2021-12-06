Сеть АЗС Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком, приобрел греческий бизнесмен

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пресс-служба Glusco

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с народным депутатом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, приобрел греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис.

Об этом компания сообщила в понедельник, 6 декабря.

Glusco Energy владеет более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине. До этого владельцем АЗС был Нисан Моисеев — бизнесмен, близкий к Виктору Медведчуку. Греческий бизнесмен приобрел 100% акций компании. Соглашение заключили в конце октября 2021 года, его сумму не разглашают.

Приобрести сеть АЗС Анифантакис решил из-за того, что «украинский топливный рынок достаточно сложен и потому интересен». Греческий бизнесмен планирует модернизировать компанию до международных стандартов.

Компания отмечает, что ее новый собственник работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет. Сейчас Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas — крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы. Кроме этого, он около 30 лет женат на украинке, у них трое сыновей.