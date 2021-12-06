Миграционный кризис: на границу Польши и Беларуси прибыли эстонские военные

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Эстонские военные прибыли на границу Польши и Беларуси для усиления. Они помогут польским пограничникам, армии и полиции защитить границу от нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прорываются с беларусской стороны.

Об этом сообщило Минобороны Польши.

На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона и инженеры-резервисты двух пехотных бригад. Они сотрудничают с солдатами польской «Железной дивизии», в их задачу входит возведение и ремонт заграждений.

В среду, 8 декабря, инженерные работы на границе начнут и военные Великобритании.