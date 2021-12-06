Канал HBO опубликовал тизер специального выпуска «Гарри Поттера»

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Harry Potter

Американский телеканал HBO 6 декабря опубликовал тизер специального новогоднего эпизода Гарри Поттера, который называется Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

В тизере несколько героев получают письма с сургучной печатью и отправляются на известную железнодорожную платформу «Девять и три четверти».

Выпуск опубликуют 1 января 2022 года, телеканал уже анонсировал участие в нем Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. В эпизоде также сыграют Хелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн и многие другие актеры.

Этот выпуск канал HBO анонсировал 16 ноября, он приурочен к 20-летию выхода первого фильма.