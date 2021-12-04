В оккупированном Крыму после 10 суток ареста выпустили четырех активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

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В оккупированном Крыму из изолятора временного содержания в Джанкое после 10 суток ареста были выпущены крымские татары, которых задержали и арестовали, когда толпа людей пришла встречать освобожденного адвоката Эдема Семедляева.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

Вечером 3 декабря из изолятора вышли Кемал Неметуллаев, Ремзи Ниметулаев, Ленур Аппазов и журналист «Крымской солидарности» Симмар Аблялимов.