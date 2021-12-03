ВОЗ не зафиксировала еще ни одного летального случая от нового штамма коронавируса «Омикрон»

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Во Всемирной организации здравоохранения пока не зафиксировали ни одного летального случая от нового штамма коронавируса «Омикрон». Сейчас там собирают данные и проводят тестирование.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Я еще не видел сообщений о смертельных исходах, связанных с «Омикроном», — отметил спикер ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, сейчас важно проводить тестирование во всех странах, чтобы выявить новый штамм. Он подчеркнул, что требуется несколько недель для получения полной информации, оценки эффективности вакцин, тестов и методов лечения.

«Мы выявим больше случаев, получим больше информации и, надеюсь, что нет, но возможно, что зафиксируем смертельные случаи», — пояснил он.