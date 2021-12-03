ВОЗ не зафиксировала еще ни одного летального случая от нового штамма коронавируса «Омикрон»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Во Всемирной организации здравоохранения пока не зафиксировали ни одного летального случая от нового штамма коронавируса «Омикрон». Сейчас там собирают данные и проводят тестирование.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Я еще не видел сообщений о смертельных исходах, связанных с «Омикроном», — отметил спикер ВОЗ Кристиан Линдмайер.
По его словам, сейчас важно проводить тестирование во всех странах, чтобы выявить новый штамм. Он подчеркнул, что требуется несколько недель для получения полной информации, оценки эффективности вакцин, тестов и методов лечения.
«Мы выявим больше случаев, получим больше информации и, надеюсь, что нет, но возможно, что зафиксируем смертельные случаи», — пояснил он.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.