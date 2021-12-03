Зеленский впервые провел разговор с премьером Венгрии и пригласил его в Украину

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European People's Party / Flickr

Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Мы готовы работать совместно с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все», — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие Венгрии в Крымской платформе.

Отдельно Зеленский пригласил Орбана в 2022 году посетить Украину с официальным визитом.