Зеленский впервые провел разговор с премьером Венгрии и пригласил его в Украину
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- Алексей Ярмоленко
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European People's Party / Flickr
Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Мы готовы работать совместно с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все», — отметил Зеленский.
Также он поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие Венгрии в Крымской платформе.
Отдельно Зеленский пригласил Орбана в 2022 году посетить Украину с официальным визитом.
- В январе 2021 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил о готовящейся встрече президента Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся провести встречу лидеров обоих государств. Она должна завершиться заключением нового документа – своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений», – отмечал тогда Жовква.
- В середине мая глава МИД Венгрии Петер Сиярто сообщил о достижении «прогресса, дающего повод для осторожного оптимизма» в отношениях с Украиной.