Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Российские боевики в Луганской области в пятницу, 3 декабря, примерно в 15:00 начали обстрел Станицы Луганской.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.
По его словам, стреляют по тем же позициям, что и два дня назад. Позже штаб Операции объединенных сил сообщил, что Станицу боевики дважды обстреляли из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.
В соцсетях публикуют видео и сообщают, что обстреливали из оккупированного села Красный Яр.
- 29 ноября российские боевики в Луганской области также примерно в 15:00 начали обстрел поселков Станица Луганская, Кондрашовка и Старый Айдар. Боевики тогда выпустили из артиллерии по их окрестностям 47 снарядов калибра 122 миллиметра. Ранения получил один гражданский и двое военных.