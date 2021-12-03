Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую

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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российские боевики в Луганской области в пятницу, 3 декабря, примерно в 15:00 начали обстрел Станицы Луганской.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

По его словам, стреляют по тем же позициям, что и два дня назад. Позже штаб Операции объединенных сил сообщил, что Станицу боевики дважды обстреляли из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

В соцсетях публикуют видео и сообщают, что обстреливали из оккупированного села Красный Яр.