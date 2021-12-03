На сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о гражданстве — и вот что он предлагает

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о гражданстве № 6368, который был зарегистрирован в Раде 2 декабря.

Законопроект о внесении изменений в закон О гражданстве Украины определяет основания и порядок получения и утраты гражданства для актуализации положений законодательства в указанной сфере. Он разработан в связи с введенным в действие решения СНБО о мерах противодействия угрозам нацбезопасности.

Документ предлагает введение декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины в ряде случаев. Граждане России, как государства-агрессора, могут получать гражданство Украины, если докажут факт преследования у себя на родине (соответствующим документом, предусмотренным законом). Также гражданство может получить один из супругов преследуемого или его дети.

Законопроект предусматривает возможность предоставления украинского гражданства иностранцам, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов (или ребенком) такого лиц.

На гражданство Украины могут рассчитывать иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной или представляют госинтерес для Украины. Это же касается супругов и детей таких лиц.

В документе пересмотрены основания для потери гражданства Украины. Ими являются использование украинцем иностранного паспорта на территории страны с созданием угроз для государства и факт службы в войсках РФ, будучи гражданином Украины. Также паспорта Украины можно лишиться, если гражданство получено мошенническим путем с подделкой документов.

Кроме этого, документ устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по территориальному происхождению. Это совершение преступлений против человечества, а также доказанная вина в особо тяжких преступлениях, в том числе на территории других стран.