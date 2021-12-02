Астронавты NASA успешно заменили антенну на МКС. В открытом космосе они работали около 8 часов

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Американские астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон успешно заменили неисправную антенну Международной космической станции, проведя в открытом космосе около 8 часов.

Маршберн и Бэррон при поддержке роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2 под управлением астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера демонтировали неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС и заменили ее на на запасную. Теперь NASA сможет получать все сигналы.

Для Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для Бэррон — первый.