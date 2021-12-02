Главу САП снова не избрали. Офис генпрокурора перенес заседание, но члены комиссии уже обнародовали свои баллы

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Второго декабря заседание конкурсной комиссии, которая выбирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, снова сорвалось. Его перенесли на 6 и 7 декабря.

Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы кандидатов на должность главы САП за практическое задание и назначить дату собеседования с двумя финалистами.

Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что заседание «сорвали подконтрольные Банковой члены комиссии по избранию руководителя САП».

В то же время, один из членов комиссии Роман Куйбида в Facebook написал, что на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение об отмене заседания, хотя в Zoom собрались почти все члены комиссии (то есть кворум был).

По его словам, «отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов, а настоящие причины до сих пор не ясны».

«Все члены комиссии сообщали о готовности поучаствовать в заседании. И даже сейчас готовы присоединиться, но ссылка на встречу была отменена», — дополнил Куйбида.

Несмотря на это, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы.

Драго Кос выставил следующие баллы:

Александру Клименко — 18;

Андрею Синюку — 10,5;

Екатерине Клименко — 24;

Сергею Савицкому — 16,5.

Нона Цоцория выставила следующие баллы:

Александру Клименко — 19,5;

Андрею Синюку — 10,5;

Екатерине Клименко — 22,5;

Сергею Савицкому — 16,5.

Томас Фейерстон выставил следующие баллы:

Александру Клименко — 19,5;

Андрею Синюку — 9;

Екатерине Клименко — 21;

Сергею Савицкому — 13,5.

Роман Куйбида, выставил такие баллы:

Александру Клименко — 18,5;

Андрею Синюку — 12,5;

Екатерине Клименко — 21;

Сергею Савицкому — 18.

По словам Куйбиды, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров готовы повторить свои оценки, когда заседание состоится.