Зеленский принял участие в первых переговорах «Люблинского треугольника». Стороны одобрили совместное заявление

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первых переговорах в формате «Люблинского треугольника» и провел разговор с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе беседы главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, подняли тему ситуации на границе с Беларусью и наращивание Россией войск на границе Украины.

Отдельно участники разговора обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.

По результатам переговоров президенты Украины, Литвы и Польши одобрили совместное заявление. В ней президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Зеленский отметил, что переговоры символически прошли в дни 30-летия признания Польшей и Литвой независимости Украины.