В начале 2022 года в Украине запустят единый реестр оружия

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Министерство внутренних дел планирует в начале 2022 года запустить в Украине единый реестр оружия. Он должен упростить процесс регистрации оружия для украинцев.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«В начале следующего года мы презентуем Единый реестр оружия, также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта сфера вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно», – отметил министр.

Сегодня для того, чтобы приобрести оружие, человек должен собрать ряд справок, часть которых часто подделывают, а затем с этими «бумажками» покупают оружие. Такая система, по словам министра, порождает коррупционную составляющую, а новый реестр поможет ее избежать.

Он должен синхронизировать все процессы онлайн, обеспечить и отслеживать жизненный цикл оружия, а также упростить процедуру продления разрешений на оружие онлайн. Потом в МВД планируют постепенно перейти к электронному разрешению на оружие.

Он утверждает, что на территории Украины, кроме огнестрельного оружия, есть «достаточно большое количество стволов — травматического и стартового оружия, оборот которого также не урегулирован»

«Мы видим много случаев по переработке данного оружия на собственно то, которое может быть боевым и эта проблема приобретает из года в год все больший характер. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, чтобы травматическое оружие не могло быть переработанным на боевое» — сказал глава МВД.