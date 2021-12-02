Украина продлила действие пошлины на импорт товаров из России еще на год
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Мариенко Андрей / УНИАН
Кабинет министров продлил срок действия таможенных ставок на импорт товаров российского производства до конца 2022 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря.
«Проектом постановления предусматривается продлить до 31 декабря 2022 применения льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего содействия ВТО) в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
- Напомним, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Со стороны РФ также применяются другие запреты и ограничения относительно украинских товаров.
- В апреле 2020 года Кабинет министров ввел спецпошлину в размере 65% на импорт угля из России, за исключением антрацита, битуминозного и коксующегося угля.