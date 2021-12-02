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Рада продлила действие закона об особом статусе оккупированного Донбасса еще на год

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Roberto Maldeno / Flickr

Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За данное решение проголосовали 317 нардепов.

Закон будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Что предусматривает закон об «особом статусе» Донбасса?

Поскольку российская сторона не соблюдает Минские договоренности, особый порядок местного самоуправления так и не ввели.

Также документ предусматривал, что 7 декабря 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны были состояться внеочередные местные выборы. Закон был принят 16 сентября 2014 года, затем его действие не раз продлевали.