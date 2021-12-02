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Рада приняла Госбюджет на 2022 год

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2022 год.

За этот документ проголосовали 268 нардепов.

Основные показатели бюджета:

Среди расходов предусмотрено: 2,1 млрд грн на зарплаты медикам; 3 млрд — на соцподдержку из-за карантина; 1 млрд грн — на программу «Питьевая вода»; 1,9 млрд грн — на цифровизацию; 1,7 млрд грн — на реконструкцию культурных памятников; 7,7 млрд — на развитие аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры, 416 миллионов гривен — на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Кроме того, заложено 50 млн грн на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.