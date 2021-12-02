В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 210 тысяч человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 1 декабря сделали 210 869 прививок от коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 2 декабря.

В целом с начала вакцинальной кампании в Украине полностью вакцинировали 11 415 141 человека.

Что касается количества больных коронавирусом, за сутки 1 декабря его подтвердили у 13 531 человека, госпитализировали 3 003 заболевших, умерли 525 человек. С начала пандемии в Украине ковидом переболели 3 463 872 человека, умерли от него 87 057 украинцев.