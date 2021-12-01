Теннисная ассоциация приостанавливает проведение всех турниров в Китае из-за исчезновения спортсменки Пэн Шуай

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Женская теннисная ассоциация (WTA) прекращает проведение турниров в Китае. Причиной тому стало давление на известную китайскую теннисистку Пэн Шуай со стороны властей Китая.

Об этом говорится в заявлении главы ассоциации Стива Саймона.

Он отметил, что несмотря на то, что китайские власти показали теннисистку и сама она рассказала, где находится, ассоциация имеет определенные сомнения, что Пен Шуай находится в безопасности и не поддается давлению, цензуре или запугиванию.

«Все это неприемлемо и не может стать приемлемым. Если влиятельные люди смогут заглушить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была основано WTA, — равенство женщин — потерпит колоссальную неудачу. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это произошло с WTA и ее игроками. В результате и при полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. С чистой совестью я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, видимо, на нее давят, чтобы она опровергла ее обвинения в сексуальном насилии», — объяснил Саймон.

Он выразил сожаление, что пришлось пойти на этот шаг, поскольку теннисные сообщества в Китае и Гонконге «наполнены прекрасными людьми». Но Саймон подчеркнул, что в этой связи волнуется за безопасность теннисисток и членов организации в случае проведения мероприятий в Китае.

Пэн Шуай – китайская теннисистка, известная выносливостью на корте. Она играет двумя руками по бокам, используя очень плоские удары. Шуай – победительница 25 турниров WTA (в двух из них в одиночном разряде) и бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге.