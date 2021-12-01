Дом Маккалистеров из фильма «Один дома» выставили на Airbnb

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На сайте аренды жилья Airbnb появилась возможность арендовать дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома». Особняк расположен в окрестностях Чикаго (США) и его уже украсили к рождественским праздникам.

Дом можно забронировать на один день, 12 декабря. Цена на сайте еще не указана, а бронирование откроется 7 декабря.

В доме есть четыре гостевые комнаты и две спальни, а само описание особняка составлено от имени старшего брата Кевина – База Маккалистера. Он пишет, что в детстве был не особенно любезным, но теперь вырос и поменялся.

«Я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники — и даже поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз правда все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства», — отметил Баз.

Он добавил, что в доме будут действовать «правила младшего брата» Кевина, так что гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца, но при этом держаться подальше от его комнаты.

Гостям также предлагают поесть пиццу и макароны с сыром и собрать набор Lego, отображающий точную копию дома Маккалистеров. Он состоит из первого и второго этажей, кухни, подвала и чердака. В комплекте также идут мини-фигурки главных героев — Кевина, Гарри, Марва, Кейт и старого Марли.