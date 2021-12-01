Spotify запустил Wrapped 2021 – сервис с любимыми треками пользователей за год

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Музыкальный сервис Spotify подвел глобальные музыкальные итоги 2021 года в разных странах мира и запустил традиционный формат персональных Wrapped, который делает личные итоги года для каждого пользователя.

Во всем мире в топ-5 самых популярных исполнителей вошли: пуэрториканский исполнитель Bad Bunny, Тейлор Свифт, кей-поп группа BTS, Дрейк и Джастин Бибер.

Чтобы просмотреть индивидуальные итоги Wrapped, нужно выбрать со смартфона раздел «Вот это 2021». Там появятся карточки со статистикой и плейлистами, которые генерируются на основе всех ваших прослушиваний за 2021 год.

Эту функцию запускают постепенно, поэтому сейчас она может быть доступна не всем. Если в вашем приложении такой раздел еще не появился, то вы можете перейти по прямой ссылке (здесь) и сгенерировать свои карточки.

В этом году Wrapped предлагает каждому следующие «фишки»:

Саундтрек — Spotify анализирует треки с персонального топа и определяет, саундтреками для каких сцен из кинофильмов могли бы стать любимые композиции слушателя;

— Spotify анализирует треки с персонального топа и определяет, саундтреками для каких сцен из кинофильмов могли бы стать любимые композиции слушателя; Музыкальная аура — на основе настроения и темпа любимой музыки, обложек треков и альбомов сервис определяет уникальную «музыкальную ауру» слушателя;

— на основе настроения и темпа любимой музыки, обложек треков и альбомов сервис определяет уникальную «музыкальную ауру» слушателя; «Две правды, одна ложь» — здесь с помощью интерактивной игры сервис предлагает проверить, насколько хорошо слушатель разбирается в своих музыкальных предпочтениях;

— здесь с помощью интерактивной игры сервис предлагает проверить, насколько хорошо слушатель разбирается в своих музыкальных предпочтениях; «Синтез» — скоро Spotify запустит возможность сравнить свои музыкальные итоги года с результатами друзей и создать общий плейлист за год, учитывающий музыкальные предпочтения обоих слушателей.

А также уже доступны сандартные данные Wrapped — топ песен, исполнителей и жанров, количество минут, проведенных в сервисе, и плейлист с топ-100 треков.