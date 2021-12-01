Spotify запустил Wrapped 2021 – сервис с любимыми треками пользователей за год
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Музыкальный сервис Spotify подвел глобальные музыкальные итоги 2021 года в разных странах мира и запустил традиционный формат персональных Wrapped, который делает личные итоги года для каждого пользователя.
Во всем мире в топ-5 самых популярных исполнителей вошли: пуэрториканский исполнитель Bad Bunny, Тейлор Свифт, кей-поп группа BTS, Дрейк и Джастин Бибер.
Чтобы просмотреть индивидуальные итоги Wrapped, нужно выбрать со смартфона раздел «Вот это 2021». Там появятся карточки со статистикой и плейлистами, которые генерируются на основе всех ваших прослушиваний за 2021 год.
Эту функцию запускают постепенно, поэтому сейчас она может быть доступна не всем. Если в вашем приложении такой раздел еще не появился, то вы можете перейти по прямой ссылке (здесь) и сгенерировать свои карточки.
В этом году Wrapped предлагает каждому следующие «фишки»:
- Саундтрек — Spotify анализирует треки с персонального топа и определяет, саундтреками для каких сцен из кинофильмов могли бы стать любимые композиции слушателя;
- Музыкальная аура — на основе настроения и темпа любимой музыки, обложек треков и альбомов сервис определяет уникальную «музыкальную ауру» слушателя;
- «Две правды, одна ложь» — здесь с помощью интерактивной игры сервис предлагает проверить, насколько хорошо слушатель разбирается в своих музыкальных предпочтениях;
- «Синтез» — скоро Spotify запустит возможность сравнить свои музыкальные итоги года с результатами друзей и создать общий плейлист за год, учитывающий музыкальные предпочтения обоих слушателей.
А также уже доступны сандартные данные Wrapped — топ песен, исполнителей и жанров, количество минут, проведенных в сервисе, и плейлист с топ-100 треков.
- Стриминговый аудиосервис Spotify договорился о покупке платформы для аудиокниг Findaway. Это позволит Spotify запустить в своем приложении раздел с книгами.
- Вероятно, Spotify будет заключать и другие сделки, чтобы полноценно выйти на рынок аудиокниг. В мае 2021 года Spotify заключила партнерство со шведским сервисом Storytel, пользователи которого в некоторых странах смогли слушать книги на стриминговом сервисе.
- В июне Spotify представила свой аналог соцсети Clubhouse для голосового общения — платформу Greenroom.