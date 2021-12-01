Россия высылает дипломатов США, находящихся в Москве более трех лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Россия требует от сотрудников посольства США, находящихся в Москве более трех лет, уехать из страны до 31 января 2022 года.
Об этом сообщила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, такое требование является ответом на выдворение 27 российских дипломатов из США до конца января.
«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, пропорциональном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — добавила Захарова.
- В конце июля США сообщили, что увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан из третьих стран. С августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны.
- Посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.
- 6 октября стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ. Дипмиссию при НАТО обязали покинуть восемь дипломатов, являющихся сотрудниками разведки. Генсек НАТО впоследствии объяснил, что высылка россиян не связана с каким-либо конкретным событием — РФ в целом усилила свою враждебную политику.
- В Кремле после этого заявили, что нормализовать отношения с НАТО невозможно и пообещали отреагировать.