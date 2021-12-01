Россия высылает дипломатов США, находящихся в Москве более трех лет

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Россия требует от сотрудников посольства США, находящихся в Москве более трех лет, уехать из страны до 31 января 2022 года.

Об этом сообщила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое требование является ответом на выдворение 27 российских дипломатов из США до конца января.

«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, пропорциональном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — добавила Захарова.