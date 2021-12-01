Ермак опроверг, что давал указания отложить задержание «вагнеровцев», и рассказал о знакомстве с экс-главой ГУР Бурбой
- Автор:
- Олег Панфилович
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Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что давал указание перенести операцию по задержанию боевиков «частной компании Вагнера».
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов», — сказал Ермак.
Он добавил, что была проведена такая операция как документирование боевиков, «и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой». «Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день», — пояснил Ермак.
Кроме того, глава ОП заявил, что президент Владимир Зеленский не давал согласия на проведение операции. Также Ермак еще раз повторил слова президента Владимира Зеленского о том, что это была операция не украинских спецслужб.
Также Ермак рассказал о знакомстве с экс-начальником Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. Его к главе ОП привел тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Аваков представил нас друг другу и сказал — «а теперь оставлю вас вдвоем». И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему», — заявил Ермак.
Глава ОП якобы ответил Бурбе, что – у него нет проблем и ничего не нужно «решать». «Я знаю, что мой брат — порядочный человек. И если он что-то и нарушил, то будет отвечать, как и любой другой. Это было мое первое знакомство с Василием», — резюмировал Ермак.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.
- 30 ноября Госбюро расследований допросило Ермака по делу «вагнеровцев».