Ермак опроверг, что давал указания отложить задержание «вагнеровцев», и рассказал о знакомстве с экс-главой ГУР Бурбой

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Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что давал указание перенести операцию по задержанию боевиков «частной компании Вагнера».

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов», — сказал Ермак.

Он добавил, что была проведена такая операция как документирование боевиков, «и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой». «Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день», — пояснил Ермак.

Кроме того, глава ОП заявил, что президент Владимир Зеленский не давал согласия на проведение операции. Также Ермак еще раз повторил слова президента Владимира Зеленского о том, что это была операция не украинских спецслужб.

Также Ермак рассказал о знакомстве с экс-начальником Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. Его к главе ОП привел тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Аваков представил нас друг другу и сказал — «а теперь оставлю вас вдвоем». И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему», — заявил Ермак.

Глава ОП якобы ответил Бурбе, что – у него нет проблем и ничего не нужно «решать». «Я знаю, что мой брат — порядочный человек. И если он что-то и нарушил, то будет отвечать, как и любой другой. Это было мое первое знакомство с Василием», — резюмировал Ермак.