Илон Маск представил коллекционный киберсвисток за $50. Его уже раскупили

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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил киберсвисток за $50, который уже раскупили.

На сайте Tesla говорится, что свисток вдохновлен электропикапом Cybertruck. Изделие выпустили ограниченным тиражом и называют «коллекционным предметом премиум-класса». Свисток изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и у него есть «встроенная функция крепежа для дополнительной универсальности».