Илон Маск представил коллекционный киберсвисток за $50. Его уже раскупили
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил киберсвисток за $50, который уже раскупили.
На сайте Tesla говорится, что свисток вдохновлен электропикапом Cybertruck. Изделие выпустили ограниченным тиражом и называют «коллекционным предметом премиум-класса». Свисток изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и у него есть «встроенная функция крепежа для дополнительной универсальности».
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила триллион долларов.
- В том же месяце, по версии издания Bloomberg, Илон Маск занял первое место в списке «зеленых» миллиардеров. Он владеет $288 миллиардами, из которых 86% приходится на экологический бизнес — на компанию по производству электроавтомобилей Tesla ($247,9 миллиарда). Компания также разрабатывает системы энергосбережения и солнечные крыши.