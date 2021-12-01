Украинский спутник «Сич-2-30» готов к выходу на орбиту. Запуск назначен на 10 января
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украинский спутник «Сич-2-30», созданный КБ «Южное» в Днепре, прошел все запланированные испытания и в ближайшие дни отправится в США. Его запуск на орбиту Земли назначен на 10 января 2022 года.
Как сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, запускать «Сич-2-30» будут со стартовой площадки на мысе Канаверал. Оттуда стартуют почти все ракеты-носители американской SpaceX. Выводить спутник будет ракета Falcon-9.
«Государственное космическое агентство Украины и КБ «Южное» сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям», — заявил Тафтай.
В США спутник пройдет дополнительную проверку, после чего его стыкуют с Falcon-9.
- «Сич 2-30» будет фотографировать Землю, в том числе и территорию Украины. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, вырубку лесов, а также следить за пожарами. Спутник войдет в группу из 7 аппаратов, которые должны запустить в течение 5 лет.