В Украине выявили почти 12 тысяч больных коронавирусом, умерли от него более 550 человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Yuri Samoilov / Flickr
В Украине за сутки 30 ноября выявили 11 960 новых больных коронавирусом, умерли от него 557 человек.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 1 декабря.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 629 больных. Всего с начала пандемии в Украине выявили 3 450 341 случай коронавируса, умерли от него 86 532 человека.
Что касается вакцинации, за сутки 30 ноября сделали 233 471 прививку. Полностью в стране вакцинированы 11 279 127 человек.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.