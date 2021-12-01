В Украине выявили почти 12 тысяч больных коронавирусом, умерли от него более 550 человек

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Yuri Samoilov / Flickr

В Украине за сутки 30 ноября выявили 11 960 новых больных коронавирусом, умерли от него 557 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 1 декабря.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 629 больных. Всего с начала пандемии в Украине выявили 3 450 341 случай коронавируса, умерли от него 86 532 человека.

Что касается вакцинации, за сутки 30 ноября сделали 233 471 прививку. Полностью в стране вакцинированы 11 279 127 человек.