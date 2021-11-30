Глава МИД Украины назвал заявление Лукашенко о «де-юре и де-факто российском» Крыме «потоком сознания»

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УНИАН

Заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о «российском Крыме» является очередным «проявлением потока сознания» и нанесет непоправимый удар по украинско-беларусским отношениям.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО в Риге, сообщает Укринформ.

«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-беларусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность», — сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, Украина будет оценивать действия Лукашенко, а не его слова.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия», – добавил он.