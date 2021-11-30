Глава МИД Украины назвал заявление Лукашенко о «де-юре и де-факто российском» Крыме «потоком сознания»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
УНИАН
Заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о «российском Крыме» является очередным «проявлением потока сознания» и нанесет непоправимый удар по украинско-беларусским отношениям.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО в Риге, сообщает Укринформ.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-беларусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность», — сказал глава МИД Украины.
По словам Кулебы, Украина будет оценивать действия Лукашенко, а не его слова.
«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия», – добавил он.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Следовательно, Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на этом референдуме и ввели санкции против России.
- 1 июня Лукашенко заявил, что хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом. По его словам, Беларусь и Россия проработают вопросы открытия авиарейсов в Крым.
- 30 ноября Лукашенко заявил, что после «референдума» украинский полуостров Крым «де-юре и де-факто стал российским».