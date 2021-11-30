Ратификация Стамбульской конвенции в Украине: в Офисе президента заявили, что готовят законопроект

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В Офисе президента Украины завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к этой Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект», — заявили у Зеленского.

Отметим, 30 ноября под Офисом президента прошла общественная акция «Откроем правду о насилии», участники и участницы которой потребовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Напомним, в июне 2020 года Зеленский поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию, а в сентябре того же года подписал указ о предотвращении и противодействии домашнему насилию, в частности по признаку пола.

Что такое Стамбульская конвенция?

Конвенцию о защите женщин приняли в 2011 году в Стамбуле (поэтому ее называют Стамбульской). Документ стал первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. А Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Вслед за ней это сделали еще 33 страны. Конвенция вступила в силу с 1 августа 2014 года.

В общей сложности документ подписали более 40 государств и Евросоюз. Украина тоже присоединилась к Конвенции, но Верховная Рада до сих пор не ратифицировала ее.

Стамбульская конвенция в частности квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительный аборт, а также сексуальные домогательства. Государства, ратифицировавшие соглашение, обязуются принимать меры по предотвращению насилия над женщинами.