Глава ОП Ермак перераспределил обязанности между замами. Теперь Татаров курирует всю уголовную юстицию

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак перераспределил обязанности между своими заместителями, расширив полномочия Олега Татарова.

Об этом стало известно из распоряжения главы Офиса президента, оказавшегося в распоряжении «Бабеля».

Распоряжение Ермак подписал 13 октября 2021 года. Согласно документу, Татарову, который раньше занимался правоохранительными органами, поручили уголовную юстицию. В классическом понимании термина «уголовная юстиция» — это все органы досудебного следствия, прокуратура и судьи, которые рассматривают уголовные дела. Детали этой истории тут.

Также, согласно распоряжению Ермака, правоохранительной системой в Офисе президента теперь занимается и замглавы ОП Андрей Смирнов, который также занимается судами и судебной реформой. Он вместе с Татаровым курирует Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

1 июня 2021 года глава Офиса Андрей Ермак уже перераспределял обязанности между своими замами. Этого документа нет в публичном доступе, но «Бабелю» удалось ознакомиться с его содержанием. Для Смирнова и Татарова тогда ничего не изменилось: первый по-прежнему отвечал за правовую политику, то есть суды, Татаров — за правоохранительные органы: НАБУ, САП, СБУ прокуратуру, Нацполицию и так далее.

Татарова назначили замглавы Офиса президента 5 августа 2020 года. Ему поручили взаимодействие с правоохранительными органами, госполитику в этой сфере, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.

Назначение Татарова вызвало широкую критику общественности, поскольку во время Революции достоинства он работал в МВД министра Виталия Захарченко и обвинял митингующих в нападениях на силовиков.