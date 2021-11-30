Следком России проверит журналиста Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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УНИАН
Следственный комитет России решил проверить и оценить действия украинского журналиста Юрия Бутусова из-за публикации им видео, на котором он стреляет из гаубицы.
Об этом сообщается на сайте Следкома.
СК утверждает, что в ряде источников сообщалось о якобы признании Бутусовым возможной причастности «к гибели некоторых людей на Донбассе». Центральный аппарат СК проверит информацию и даст оценку с точки зрения законодательства РФ в рамках «уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины».
- 27 ноября Юрий Бутусов опубликовал видео в Facebook, на котором он стреляет из артиллерии. Ролик он посвятил Дню памяти жертв Голодомора, а на видео перед выстрелом сказал, что это ответ на советские репрессии. Он не указал дату и место съемки, но после критики сообщил, что видео было снято очень давно во время тренировок подразделений территориальной обороны.
- В украинской делегации в ТКГ указали, что Бутусов стрелял из гаубицы Д-20 калибром 152 мм, запрещенной Минскими соглашениями, и такие действия играют на руку российской пропаганде. В пресс-центре ООС отметили, что не применяют на фронте оружие калибром более 100 мм.
- Впоследствии на ситуацию отреагировали и в ГБР (назначили проверку). Сам журналист назвал это местью Владимира Зеленского за спор о провальной спецоперации по поимке наемников из «ЧВК Вагнера», который произошел во время пресс-конференции.