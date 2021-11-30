В Украине создадут Службу военных капелланов как отдельную структуру в войсках. Рада приняла закон
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4626 о Службе военного капелланства (СВК), который создает соответствующую службу как самостоятельное структурное подразделение в составе формирований Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
«За» проголосовали 291 нардеп.
Принятый документ определяет принципы СВК, спектр ее деятельности, структуру, численность и порядок подчинения. Он закрепляет статус капелланов из состава службы как военнослужащих, а также определяет их обязанности.
Капелланы по закону имеют соцгарантии как и у военных. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований. Капелланы в войсках отвечают только за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.
Закон предусматривается создание Межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательных органов при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел. Также он вводит квоты конфессионального представительства (для священников от той или иной церкви) согласно потребностям военных.
Капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.
- В 2018 году в Минобороны заявили о дефиците военных капелланов. Служба капелланов в Вооруженных силах тогда была недоукомплектована почти на 40%.
- Через год в МВД заявили, что в Нацполиции, Государственной погранслужбе, Вооруженных силах и других военных формированиях появятся свои капелланские службы.
- Уже в мае 2021 года Рада одобрила закон о создании Службы военных капелланов.