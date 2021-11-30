Глава Moderna заявил, что для штамма «Омикрон» может понадобиться новая вакцина
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В компании Moderna предполагают, что для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» понадобится новая вакцина.
Об этом сообщил гендиректор Стефан Бансель в интервью Financial Times.
«Я думаю, что ни в коем случае [эффективность] не будет на таком же уровне, какой мы имели с «дельтой». Думаю, что будет падение, просто не знаю, насколько большое, потому что нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я общался, говорят, что хорошего мало», — заявил он.
По его словам, фармацевтическим компаниям понадобится несколько месяцев, чтобы разработать новую вакцину и начать производство в больших объемах.
После подобных заявлений Банселя мировые рынки начали реагировать падениями. В частности, индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,4%, также упала и стоимость нефти. Утратили в цене акции Moderna и Pfizer.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.