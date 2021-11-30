Глава Moderna заявил, что для штамма «Омикрон» может понадобиться новая вакцина

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Plastifikator x «Бабель»

В компании Moderna предполагают, что для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» понадобится новая вакцина.

Об этом сообщил гендиректор Стефан Бансель в интервью Financial Times.

«Я думаю, что ни в коем случае [эффективность] не будет на таком же уровне, какой мы имели с «дельтой». Думаю, что будет падение, просто не знаю, насколько большое, потому что нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я общался, говорят, что хорошего мало», — заявил он.

По его словам, фармацевтическим компаниям понадобится несколько месяцев, чтобы разработать новую вакцину и начать производство в больших объемах.

После подобных заявлений Банселя мировые рынки начали реагировать падениями. В частности, индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,4%, также упала и стоимость нефти. Утратили в цене акции Moderna и Pfizer.