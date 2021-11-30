NASA отложило выход астронавтов в космос из МКС из-за космического мусора

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило выход астронавтов Международной космической станции в открытый космос, который был запланирован на сегодня, 30 ноября.

«Из-за отсутствия возможности должным образом оценить риски, которые могут угрожать астронавтам, команды [NASA и МКС] решили отложить выход в открытый космос до получения дополнительной информации», — заявили в управлении.

NASA в сообщении не указало суть рисков, но СМИ ранее писали, что 29 ноября от МКС было уведомление о пролете космического мусора рядом с МКС.

По плану, астронавты Томас Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти в открытый космос в 21:00 по киевскому времени и заменить антенный блок S-диапазона (SASA) при поддержке роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2 под управлением астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.