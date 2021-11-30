Нардеп Роман Соха объявил о выходе из фракции «Слуга народа». Ему «стыдно» за назначение Ростислава Шурмы в ОП

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УНІАН / Кузьмин Александр

Народный депутат Роман Соха заявил, что выходит из состава фракции «Слуга народа», потому что ему «стыдно» за назначение Ростислава Шурмы замглавы Офиса президента.

Об этом Соха заявил с трибуны Верховной Рады 30 ноября.

«Вы обещали, что в наших рядах будут новые лица. Люди, которые не были в политике, не были причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новое поколение государственников. Сегодня я вижу назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента. Это бывший функционер пророссийского «Оппозиционного блока», который пытался сорвать выборы в Украине. Шурма — представитель старой коррупционной системы и сражался за ее сохранение. У нас война, а куратором экономики в ОП ставят человека, у которого такой бэкграунд и репутация. […] Это не то, что мы обещали людям. Для меня Шурма — это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста «Харьковских соглашений» Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на должностях», — объяснил свое решение Роман Соха.

Ростислав Шурма, о котором говорил Соха, — бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционный блок». Также он работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома», а 23 ноября 2021 года — новым заместителем главы Офиса Зеленского, он будет отвечать за экономический блок.