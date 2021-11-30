Барбадос избавился от колониального прошлого и стал республикой. В страну прибыла певица Рианна и стала героем

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Барбадос официально убрал британского монарха королеву Елизавету II с поста главы государства и стал республикой. Таким образом страна разорвала с Британией последние колониальные связи, которые длились почти через 400 лет — с тех пор, как первые английские корабли в 1625 году прибыли на остров.

Об этом сообщают BBC и The Independent.

Новая республика родилась в полночь 30 ноября под приветствие сотен людей, которые выстроились вдоль Чемберленского моста в столице страны Бриджтауне. По этому случаю над многолюдной площадью Героев раздался салют из 21 пушки под гимн Барбадоса.

После музыки, танцев и речей, посвященных завершению колониализма, Сандра Мэйсон дала присягу как первый президент Барбадоса.

На мероприятие приехал принц Чарльз, наследник британского престола. В своей речи принц признал «ужасные зверства рабства», от которых пострадали Карибские острова, и подтвердил продолжающиеся связи между двумя странами, несмотря на изменение конституционного статуса. Королева Елизавета II передала Барбадосу свои «лучшие пожелания» мира, счастья и процветания.

В этот день в страну приехала певица барбадосского происхождения Рианна, которую премьер-министр наградил званием Национального героя Барбадоса. В сентябре 2018 года Рианна стала послом Барбадоса, она занималась образованием, туризмом и инвестициями.

Последней страной, которая убрала королеву Елизавету с поста главы государства, был Маврикий в 1992 году Сейчас она остается монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Белиз. В Карибском бассейне королева является главой государства Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадины.