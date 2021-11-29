В «Талибане» признали Крым российским
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
В радикальном исламистском движении «Талибан», захватившем власть в Афганистане, признали Крым российской территорией.
Об этом отметил представитель движения Забихулла Муджахид в интервью российскому изданию Octagon.
«Мы на стороне людей, живущих в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы с ними согласны», – заявил он.
В то же время представитель талибов подчеркнул, что они не хотят, чтобы Россия воевала с кем-то в Европе, и выразил обеспокоенность возможной эскалацией из-за Крыма.
- Официальная Москва признает «Талибан» террористической организацией, но при этом ведет с ней переговоры. В Кремле говорят, что это «вынужденный шаг» в условиях кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.