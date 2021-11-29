Магдалену Андерссон во второй раз назначили премьер-министром Швеции. Перед этим она пробыла в должности 7 часов

Новости

Flickr / Socialdemokraterna

В Швеции парламент 29 ноября во второй раз избрал Магдалену Андерссон премьер-министром. Она первая женщина в этой должности.

Об этом сообщает The Local.

В шведской системе кандидат в премьер-министры не нуждается в поддержке большинства в парламенте. Нужно не набрать большинство голосов за, а получить менее половины голосов против. Андерссон избрали с небольшим отрывом — 173 члена парламента проголосовали против нее (еще двое — и она бы проиграла). Теперь Андерссон возглавит однопартийное правительство социал-демократов, а не коалиционное правительство социал-демократов и зеленых, которое было у власти с 2014 года.

Следующим шагом для Андерссон будет оглашение состава кабинета министров, которое состоится утром во вторник, 30 ноября. После этого она вместе со своим новым кабинетом посетит «встречу смены правительства» (skifteskonselj) с королем Швеции в Королевском дворце. В это время происходит формальная смена власти, после чего новое правительство приступает к исполнению своих обязанностей.

Впервые Андрессон на должность назначили 24 ноября, однако она пробыла на ней семь часов из- за того, что партнер ее партии по коалиции — Партия зеленых — решил из нее выйти. Причиной тому стало голосование 24 ноября в парламенте за бюджет, который подготовила оппозиция. Согласно практике, если одна из партий выходит из коалиции, то правительство должно уйти в отставку.