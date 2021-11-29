Беларусскому МАЗу отказали в участии в ралли «Дакар-2022» из-за санкций

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Беларусская команда «МАЗ-СПОРТавто» исчезла из списка участников ралли «Дакар-2022», а ее грузовики не пропустили в Марсель (Франция), откуда машины должны были доставить в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщили «Матч ТВ» и Championat.

Из списка участников вычеркнули три беларусских экипажа, в каждый из которых входят по три гонщика. Официальные причины не назвали.

«Официального комментария по этому вопросу пока нет. Мы оповестим СМИ, если команда решит сделать какое-либо заявление», — заявили в пресс-службе МАЗа, передает ТАСС.

По данным «МатчТВ», ситуация с недопуском грузовиков связана с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении Минского автозавода.