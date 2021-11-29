Япония второй после Израиля закрывает границы для иностранцев из-за COVID-штамма «Омикрон»

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Япония стала второй страной после Израиля, которая закрывает границы для иностранцев из-за стремительного распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает Reuters.

Запрет на въезд для всех иностранцев начнет действовать с 30 ноября. Фактически страна восстанавливает жесткий пограничный карантин, который ослабили в начале этого месяца для бизнесменов, иностранных студентов и трудовых мигрантов.

«Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности, пока не появится более четкая информация о штамме», — заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала, что на оценку штамма уйдет несколько недель.