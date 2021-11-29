В Украине «желтых» зон карантина стало меньше. «Красными» остаются 18 областей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине сократилось количество областей в «желтой» карантинной зоне — Закарпатская область перешла в «оранжевую».
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В «желтой» зоне остались четыре области: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская. В «оранжевой» зоне две — Полтавская и Закарпатская области.
В «красной» зоне карантина — Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская (включая Киев), Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская Черкасская и Винницкая области.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательный тест.
- 25 ноября Львовская и Луганская области отказались выходить из «красной» карантинной зоны. Во Львове карантин продлили до 13 декабря.